لتحسين الخدمة.. تفاصيل اجتماع وزير النقل مع قيادات السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

عقد وزير النقل اجتماعاً موسعًا مع رئيس ونواب وقيادات هيئة السكك الحديدة، اليوم السبت؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير الهيئة.

تابع وزير النقل، معدلات تنفيذ عدد من مشروعات كهربة إشارات خطوط السكة الحديد وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خطوط (القاهرة- الإسكندرية) و(بني سويف- أسيوط) و(بنها- بورسعيد) ووصلة (الزقازيق- أبو كبير)، وخطوط (أسيوط- نجع حمادي) و(نجع حمادي- الأقصر).

كما وجه الوزير بسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بازدواج وكهربة إشارات خط (قليوب – منوف- طنطا)، وكهربة إشارات (الجيزة - بني سويف).

واستعرض وزير النقل، خطة هيئة السكة الحديد، لمضاعفة معدلات تنفيذ أعمال تجديدات وصيانة الخطوط الطوالى وأحواش المحطات، والاحتياج لـ12 ماكينة، إضافة إلى استعراض الجدول الزمني الخاص بتوريد ٤ ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد وتوريد ماكينة لفحص السكة.

كما تابع الوزير، مشروع تطوير الأعمال الانشائية لـ 1102 مزلقان، حيث تم الانتهاء من 625 مزلقانًا، وكذلك مشروع أعمال تطوير نظم التحكم والتشغيل لـ 1120 مزلقان، وتم الانتهاء من 388 مزلقانًا.

Advertisements

واستعرض الوزير مشروع تطوير وتحسين 181 محطة سكة حديد، حيث تم الانتهاء من تحسين 119 محطة، وجاري العمل في تحسين 14 محطة، وتطوير 41 محطة، وجاري العمل في تطوير 7 محطات.

وجه الوزير بسرعة الانتهاء من محطة مصر بالاسكندرية ومحطة دمنهور والمحطات الاخرى بالمشروع لتحسين الخدمات المقدمة للركاب.

كما ناقش آخر المستجدات الخاصة بتوريد 100 جرار جديد من شركة GE الأمريكية وإعادة وإعادة تأهيل 81 جرار GE من الأسطول الحالي، وتوريد 50 جرارًا جديدًا من شركة PRL وتحديث 50 جرارًا هنشل وعمرة 41 آخرين.

وكذلك أخر المستجدات الخاصة بتصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب من ترانس ماش هولدنج الروسية، وتصنيع وتوريد 6 قطارات جديدة لركاب مع تالجو الاسبانية، وتوريد 40 عربة توليد قوى جديدة، وتحسين 200 عربة مطورة، حيث تم إدخال وتشغيل 20 عربة من هذا المشروع الأسبوع الماضي، إضافة إلى موقف توريد 140 عربة بضائع وشراء 75 عربة نقل غلال.

وفي ختام الاجتماع، تابع الوزير، تطوير ورش إيرماس وتوفير قطع الغيار بالورش المختلفة، حيث أكد أهمية تطوير كل ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بها مع توفير كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار لأعمال الصيانة لزيادة الإنتاجية ولتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة لتجهيز الورش للتعاون مع الشركات العالمية في إعادة التأهيل.