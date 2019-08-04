شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «أبو العيون» برئاسة مجلس الغرفة التجارية بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز المحاسب عمرو أبوالعيون عبدالناصر، باكتساح، أمس، برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط عقب انتهاء أعمال جلسة الإجراءات لانتخاب أعضاء هيئة المكتب لرئاسة مجلس الإدارة.

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وصرح المحاسب محمود ثابت، القائم بعمل أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، بأن الغرفة شهدت اليوم انتخابات أعضاء هيئة المكتب وترشح المحاسب عمرو أبوالعيون عبدالناصر ومصطفى أحمد محمود الصدفى على منصب رئيس مجلس الإدارة ليحصل أبوالعيون على 15 صوتاً مقابل صوت واحد للصدفى.

وأضاف أن المجلس شهد فوز «على عبدالعزيز أحمد الشريف» بمنصب النائب الأول والدكتور «الحلفاوى محمد خليل» بمنصب النائب الثانى و«محمد كمال أحمد» بمنصب أمين الصندوق و«أحمد محمود أحمد حسن» بمنصب أمين الصندوق المساعد و«عماد الدين أحمد تغيان» بمنصب سكرتير عام مجلس إدارة الغرفة وجميعهم بالتزكية.

وأشار إلى أن مصطفى أحمد محمود الصدفى قدم استقالته عقب انتهاء أعمال الجلسة الإجرائية بساعة.