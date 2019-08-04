شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد المركز الأول فى منافسات «روساتوم» لصيد الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الفريق المصرى بالمركز الأول في مسابقة «الصيادين المحترفين»، البطولة الأوروبية الوحيدة متعددة المراحل للصيد بالقوارب، التي تنظمها مؤسسة روساتوم الروسية، والتى شاركت بها 6 دول على خليج فنلندا على مقربة من محطة ليننجراد للطاقة النووية، وهى المحطة الكبرى في روسيا من حيث السعة المركبة لمحطة طاقة نووية عاملة.

وتمكن الفريق المصرى الذي مثله كل من عبدالناصر عبداللطيف وغانم رجب من الفوز بالمركز الأول، وشارك المهندس رضا محمد، مدير منطقة مطروح للثروة السمكية، كعضو في هيئة التحكيم، وحصل الفريق الروسى على المركز الثانى بينما حصل الفريق المجرى على المركز الثالث.

وشارك في المهرجان حوالى 20 صيادا وممثلا عن روسيا، والدول التي يتم فيها تنفيذ مشاريع روساتوم لبناء محطات الطاقة النووية وهى مصر وبنجلاديش والمجر والهند وتركيا، وقامت البطولة حصريا على الأسماك الحية، وبعد وزنها تمت إعادتها إلى المياه مرة أخرى.

وأكد مسؤولو شركة روساتوم التي نظمت المسابقة أن المهرجان يهدف إلى تعزيز التعاون الدولى بين الدول، وإثبات سلامة قرب محطات الطاقة النووية من النباتات والحيوانات في المسطحات المائية القريبة، حيث حرصوا على قياس المستوى الإشعاعى للأسماك التي تم اصطيادها.

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وقال عبدالناصر عبداللطيف إنه كان من الصعب معرفة أنواع الأسماك المتواجدة في الخليج الفنلندى وكذلك الطعوم المستخدمة لاصطيادها، إلا أنهم حصلوا على المركز الأول بفارق كبير عن المركز الثانى.

وقال صالح جمعة، أحد المشاركين المصريين في البطولة، إنهم زاروا محطة لنينجراد للطاقة النووية، التي تقع في مدينة سوسنوفى بور، والتى تم تشغيل وحدة الطاقة الأولى منها في عام 1973، وتحتوى حاليا على وحدة متطورة من الجيل الثالث، والتى سيتم بناؤها في منطقة الضبعة بمطروح، حيث قاموا بتفقد مبنى التحكم القومى بالمحطة وكذلك مبنى التوربينات ونظام التبريد بالمحطة.

وقال غانم رجب، الحاصل على المركز الأول في المسابقة: «هذه هي المرة الأولى التي أزور بها روسيا وعندما جاءت لنا الدعوة بالمشاركة في المسابقة لم نتردد لحظة لأننا أردنا أن نرى المدن الروسية التي يتم بها بناء مفاعلات نووية والتعرف على الحياة اليومية لسكان تلك المدن».

وأضاف رجب: «كنا نقوم بالصيد بالقرب من مأخذ المياه الخاص بعمليات التبريد في داخل مفاعل ليننجراد الموجود بالقرب من منطقة المسابقة، وكانت الأسماك في هذه المنطقة متوفرة».

من جانبه قال عبدالمالك تماوى، ٧٥ عاما، أحد أكبر المتسابقين المصريين سنًا، إنه سعيد بمقابلة الفرق الأخرى المنافسة في المسابقة وبروح التعاون والألفة التي سادت المنافسات، متمنيا أن يلتقى بجميع المشاركين مرة أخرى في مسابقات صيد في مصر معرباً عن سعادته لتكريمه من جانب شركة روساتوم ولجنة التحكيم كونه أكبر المشاركين في المسابقة سنا ولمثابرته واجتهاده وتعاونه مع أعضاء الفرق المشاركة بشهادة جميع المشاركين وأعضاء لجنة التحكيم.