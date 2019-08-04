شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمل لجان تعويضات أهالي النوبة خلال وقفة عرفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، باستمرار عمل لجان التعويضات لأهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم، يومى الجمعة 9 أغسطس، والسبت 10 أغسطس، والموافق وقفة عرفات، على أن يتم استكمال أعمال هذه اللجان عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى الرسمية بدءًا من 15 أغسطس.

وقال اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إنه نظرًا لزيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات خلال الفترة الماضية، تم مد فترة قبول الرغبات حتى 20 أغسطس الجارى، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان أسماء المتقدمين والتعويضات المقررة لهم نهاية الشهر.