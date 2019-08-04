شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن.. ونقيب الفلاحين: السبب الاتجاه لشراء اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ورصدت «المصرى اليوم»، خلال جولة ميدانية بمناطق متفرقة في القاهرة والجيزة، انتعاشا في حركة البيع والشراء تأثرا بالتراجع في الأسعار.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن بدأت تتراجع بسبب اقتراب عيد الأضحى، وإقبال المستهلكين على اللحوم، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن تراجعت عن الأسبوع الماضي بما يقرب من 5 جنيهات للكيلو.

وأوضح «السيد» أن سعر الدواجن للمستهلك يتراوح بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، أما أسعار الدواجن البلدى فتتراوح- من المزرعة- بين 27 و28 جنيها، وتباع للمستهلك بين 31 و32 جنيها.

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ونوه حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إلى أن تراجع أسعار الدواجن أمر طبيعى مع قرب حلول عيد الأضحى، حيث يتجه المواطنون لشراء اللحوم الحمراء ويقل شراء الدواجن، وتنبأ بمزيد من التراجع في أسعار الدواجن.

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل المزارع يصل إلى 22 جنيها، خلال موسم الأضاحى، مع انخفاض مستلزمات إنتاج الدواجن خاصة العلف الذي يمثل 70% من التكلفة، ووصول طن العلف إلى 6 آلاف و300 جنيه بعد أن وصل في الأيام الماضية لـ 7 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن نية وزارة الزراعة، بمنع تداول الدواجن الحية، يؤدى لمزيد من انخفاض الأسعار ويحقق الاكتفاء الذاتى بصورة أسرع ويقضى على فرصة انتشار الأمراض، كما أن انخفاض أسعار الأعلاف قد يساعد على عودة تربية الدواجن المنزلية، خاصة في الريف، ما يؤدى للاستقرار في سوق الدواجن وإضافة دخل اقتصادى إضافى للقرى الريفية.

وقال أحمد عبدالمقصود، تاجر دواجن، إن انخفاض الأسعار أمر روتينى يتكرر كل عام مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يحرص المستهلك على شراء اللحوم الحمراء.

وأوضح سيد الجندى، صاحب محل في السيدة زينب، أن أسعار الدواجن بصفة عامة متقلبة ومن الممكن أن تعود الزيادة مرة أخرى بشكل سريع، خاصة مع انتهاء فصل الصيف وقدوم موسم الشتاء، حيث يعتمد أصحاب المزارع على أسطوانات الغاز في التدفئة، التي ارتفع ثمنها عقب قرار رفع أسعار المحروقات.