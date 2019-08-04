شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توقع بروتوكول لاستغلال السنة الأولى بالتعليم الفنى كفترة تأسيس عسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفنى كفترة تأسيس عسكرى للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير منظومة التعليم الفنى والارتقاء بمدارسها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تنفيذ بروتوكول التعاون بدءًا من العام الدراسى المقبل 2019/2020 فى عدد 27 مدرسة فنية صناعية بواقع مدرسة فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة الدفاع الشعبى، وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب، وسيتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح التى هى من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجهت الوزارة مديرى المديريات إلى ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لذلك بالمدارس المختارة من أرض الطابور، وأعلام الجمهورية، ومكاتب إدارية، وحجرات للتدريب بها مساعدات ووسائل التدريب من شاشات العرض، وأجهزة الصوت، وأجهزة الكمبيوتر، كما تم التأكيد على تأمين إنشاءات المدرسة من أسوار وبوابات، إضافة إلى ذلك سوف يتم تطبيق نظام مصاحب لتحسين الانضباط العام بين طلاب الصف الثانى والصف الثانى بالمدارس المختارة.

وفيما يلى بيان بالمدارس الـ 27 المختارة:

1- مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر المعدنية بمحافظة القاهرة

2- مدرسة طوسون الصناعية بنين بمحافظة الإسكندرية

3- مدرسة دمنهور الزخرفية بنين بمحافظة البحيرة

4- مدرسة بسيون الصناعية بنين بمحافظة الغربية

5- مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية بمحافظة كفر الشيخ

6- مدرسة قويسنا الصناعية بنين بمحافظة المنوفية

7- مدرسة بنها الميكانيكية بنين بمحافظة القليوبية

8- مدرسة عرفه عبد المطلب الصناعية بمحافظة الدقهلية

9- مدرسة دمياط المعدنية بنين بمحافظة دمياط

10- مدرسة الزقازيق المعمارية بمحافظة الشرقية

11- مدرسة بور سعيد الزخرفية بمحافظة بور سعيد

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12- مدرسة المهندس إبراهيم أحمد عثمان الصناعية بمحافظة الإسماعيلية

13- مدرسة السويس الصناعية البحرية بنين بمحافظة السويس

14- مدرسة إمبابة الصناعية بمحافظة الجيزة

15- مدرسة طاميه الصناعية بنين بمحافظة الفيوم

16- مدرسة الفشن الصناعية بنين بمحافظة بنى سويف

17- مدرسة المنيا المعمارية الزخرفيه بنين بمحافظة المنيا

18- مدرسة مبروك الميكانيكية بنين بمحافظة أسيوط

19- مدرسة سوهاج الزخرف بمحافظة سوهاج

20- مدرسة قنا الميكانيكية بنين بمحافظة قنا

21- مدرسة الأقصر الميكانيكية بمحافظة الأقصر

22- مدرسة إدفو الصناعية بنين بمحافظة أسوان

23- مدرسة مطروح الزخرفية المعماريه بمحافظة مطروح

24- مدرسة الخارجة الصناعية بنين بمحافظة الوادى الجديد

25- مدرسة الغردقة الصناعية بنين بمحافظة البحر الأحمر

26- مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بمحافظة شمال سيناء

27- مدرسة رأس سدر الصناعية المشتركة بمحافظة جنوب سيناء.