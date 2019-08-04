شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لما نشره الخليج 365.. فك مقبرة توتو لنقلها لمتحف العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيدا لما نشره الخليج 365، انتهي فريق الترميم بالمجلس الأعلي للآثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدا لنقلها إلي متحف العاصمة الادارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت على نقلها.

وتم إضافة جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال و عظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.

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جدير بالذكر أنه تم العثور علي مكان هذه المقبرة و مدخلها عام 2018 اثناء عملية القبض علي أحد العصابات اثناء محاولتها الحفر خلسة فى المنطقة الواقعة خارج التل الآثرى بمنطقة الديابات والذي لا يتبع المجلس الأعلى للآثار، وفور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع وبدأت أعمال التنقيب الآثرى والعلمي عن طريق بعثة آثرية مصرية برئاسة د. مصطفي وزيري الأمين المجلس الأعلى للآثار.

وأسفرت أعمال الحفائر عن العثور علي باقي أجزاء المقبرة بداخلها بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات.