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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سقوط قتلى فى إطلاق نار بمتجر فى ولاية تكساس الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، أن عملية إطلاق وقعت فى أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، بحسب "سكاى نيوز".
وقالت شرطة إل باسو فى تغريدة على تويتر: "انتباه: إطلاق نار، أبقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار فى أحد متاجر "وول مارت" فى المدينة.
ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية عن أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب رئيس بلدية إل باسو، قولها إن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط عدة قتلى، مضيفة أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشتبه بهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وذكر مسئولون، أن حصيلة الهجوم هى 20 ضحية، وأنه جرى اعتقال ثلاثة مشبوهين، حسبما ذكرت "فرانس برس".
الشرطة الأمريكية بموقع اطلاق النار
المتسوقين يخرجون من المتجر
المتسوقين يرفعون أيديهم
تعزيزات أمنية
خوف طفلة من حادث إطلاق النار فى متجر بولاية تكساس
شرطة تكساس تصل موقع اطلاق النار
شرطة تكساس
وصول تعزيزات أمنية بمحيط المتجر
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