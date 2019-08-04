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وفاة حاجة من مدينة أرمنت بالأقصر فى الأراضى المقدسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت حاجة من مدينة أرمنت غربى محافظة الأقصر، اليوم السبت، أثناء أدائها لصلاة الصبح بأحد مساجد مكة المكرمة بالأراضى المقدسة، وسط سعادة أهالى المحافظة بحسن الختام فى الأراضى المقدسة وفى أيام ذى الحجة المباركة، وشارك قيادات بعثة الحج من مديرية تضامن الأقصر بقيادة محمود فاروق وكيل الوزارة فى تشييع جثمانها ودفنها بالمملكة العربية .

وقال أهالى الحاجة المتوفاة بالأراضى المقدسة "سعاد محمد حسين نصر الصغير" التى تبلغ من العمر 73 عامًا، إنها توفيت اليوم أثناء تواجدها بالأراضى المقدسة، وأوضحت المعاينة الأولية بالكشف أن حالة الوفاة طبيعية وتمت أثناء أدائها لصلاة الصبح فى المسجد.

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وكانت قد فازت الحاجة سعاد المتوفاة بالأراضى المقدسة، بقرعة حج الجمعيات بعد تقدمها بالجمعية الخيرية الإسلامية بأرمنت الحيط، التابعة لإدارة أرمنت الوابورات، وكان برفقتها نجلها أحمد محمد طايع، والذى يعمل بمصنع الالومنيوم بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

 

 

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