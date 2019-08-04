السيسى يتلقى أول اتصال من رئيس وزراء بريطانيا.. و"جونسون" يعول على دور مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ◄ السيسي يعرب لجونسون بأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز العلاقات الثنائية القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ◄ السيسي يعرب لجونسون بأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز العلاقات الثنائية تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس توجه خلال الاتصال بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا. Advertisements وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، مشيداً بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال التنمية الاقتصادية. واكد بوريس جونسون أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وعبر "جونسون" عن تطلعه للقاء الرئيس على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبعة الكبري G7 القادمة بفرنسا الشهر الجاري. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول سبل تعزيز وتطوير كافة جوانب العلاقات المصرية البريطانية، حيث تم التوافق حول العمل على دفع مسار العلاقات الثنائية المشتركة، وأن تعكس تلك العلاقات ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين.

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