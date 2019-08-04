شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى لـ3035 محلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التموين والتجارة الدخلية ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى إلى 2035 محلا حتى الآن، منها 1888 "قطاع خاص" و106 محلات قطاع أعمال و11 محلا تعاونيا و30 محلا استثماريا، وأن هذه المحلات تقوم بتقديم تخفيضات فى أسعار السلع على الملابس، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة فى الأوكازيون والحصول على سلع بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات قبل الأوكازيون الصيفى.

وأضاف وزير التموين عقب المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت، أنه تم تقديم موعد الأوكازيون الصيفى لإنعاش حركة المبيعات وتمكن حصول المواطنين على سلع بأسعار مخفضة خاصة بعد شهر رمضان وَعَيد الفطر وقيام الأسر بشراء مستلزمات خلال هذه المناسبات.

Advertisements