شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 30% تخفيضات على أسعار اللحوم بـ649 فرعا للسلاسل التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية إتخاذ إجراءات استمرار المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحدبـ(649) فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة تصل إلى 40 % حتى نهاية الشهر الجارى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الإحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.

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واستكمالاً للمرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية فى مطلع الشهر الماضى ، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، بعقد عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة "كلناواحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها ب (649) فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق حتى نهاية الشهر الجارى.

و تم التنسيق والتواصل مع كبار موردى ومستوردى اللحوم "البلدية - المستوردة" لتوريد اللحوم للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وكذا التنسيق مع بعض موردى منتجات الألبان ومشتقاتها للسلاسل المشاركة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.