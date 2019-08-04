شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع إمام ومفتش منطقة بأوقاف أسيوط بسبب التأخير فى فتح مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور عاصم محمود قبيصى، مدير مديرية الأوقاف بأسيوط، إحالة إمام مسجد عمر مكرم ومفتش المنطقة وجميع العاملين بالمسجد للشئون القانونية وذلك لتقصريهم فى واجبهم الوظيفى. وأكد قبيصى، أنه تقرر إحالة جميع العاملين بالمسجد للشئون القانونية، لتأخرهم فى فتح المسجد، مؤكدًا أنه تم التنبيه على الإدارات الفرعية باتخاذ إجراءات مشابهة فى حق من يقصر فى عمله.

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