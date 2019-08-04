شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 18 شخصا فى حادث إطلاق النار بولاية تكساس الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن 18 شخصًا أصيبوا فى حادث إطلاق النار الذى وقع قرب أحد محلات (وول مارت) بولاية (تكساس) الأمريكية.

ونقلت القناة عن شرطة الولاية القول إن هناك أكثر من مسلح نفذوا الهجوم، وأن العديد من قوات الفرق الخاصة توجهت إلى المكان.

وأعلنت شرطة الباسو بولاية تكساس أنها استجابت لتقارير تتحدث عن إطلاق نار، مضيفة - عبر تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن الحادث وقع فى المنطقة التى تضم المجمع التجارى (سييلو فيستا مول) بين شارعى (هوكينز) و(جيتواى إيست)، ودعت المواطنين إلى تجنبها.