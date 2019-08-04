شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تتصدى لشخص يطلق الرصاص فى مركز تجارى بولاية تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة الأمريكية، إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص فى مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، اليوم السبت، وطلبت من الناس تفادى مركز سيلو فيستا التجارى .

وقالت شرطة إل باسو على تويتر "الوضع مازال متطورا"، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد، ويقع مركز سيلو فيستا التجارى فى شرق المدينة.