شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن لبحث تعزيز العلاقات ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الخارجية العراقية عن اجتماع ثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة مصر والعراق، والأردن، وذلك في بغداد غدا الأحد.

وقال المتحدث باسم زارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف فى بيان صحفى، إن المُجتمِعون سيبحثون تعزيز العلاقات العربيّة، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح على الآخر، ودعم العراق في تثبيت الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ التعاون، والعمل العربيّ المُشترَك.

وأشارت الخارجية العراقية، إلى أن الاجتماع سيبحث موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمّن التنسيق الاقتصاديّ، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ.

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وأوضحت الخارجية العراقية، إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى الأفكار حول أهمِّ القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وتقييم مُجمَل التطوُّرات الإقليميّة، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربيّ بما يُساهِم في تحقيق آمال شُعُوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار.

ويُعبِّر هذا الاجتماع عن حرص البلدان الثلاثة على التشاور المُستمِرّ حول سُبُل تعزيز التعاون، والتوصُّل إلى تحقيق التكامل في شتى المجالات، والبناء على مُخرَجات القمة الثلاثـيَّة التي جرت في القاهرة بحُضُور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي وعاهل المملكة الأردنيّة الهاشميّة الملك عبد الله؛ لتحقيق الأهداف المُشترَكة.