شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الموريتانى يقدم استقالته للرئيس الغزاونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رئيس الوزراء الموريتاني، محمد سالم ولد البشير، استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الغزاوني.

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية نقلا عن وكالة "الأخبار" الموريتانية، مساء اليوم،السبت، أن قرار ولد البشير جاء عقب اجتماعه بالرئيس ولد الغزواني في القصر الرئاسي.

ووجه ولد البشير الشكر للرئيس الموريتاني، متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة.

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وكان الرئيس الموريتاني أدى الخميس الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة 5 سنوات وذلك بقصر المؤتمرات في نواكشوط.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا، تولي ولد الغزواني رئاسة البلاد، كما قلده وسام العلم إيذانا بتنصيبه في منصب الرئيس خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.