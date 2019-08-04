شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعلن تخفيض تنسيق القبول بالثانوى العام 6 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول الصف الأول بالثانوى العام للناجحين بالشهادة الإعدادية إلى 214 درجة، بدلا من 220 درجة المقررة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وبعد دراسة متأنية من مديرية التربية والتعليم تحت إشراف محمد عطية مدير المديرية لإعداد الطلبة المقبولين للحفاظ على المستوى العام للكثافات الفصول وحتى لا تؤثر سير العملية التعليمية.

جاء ذلك عقب اعتماد اللواء خالد عبد العال نتيجة أداء امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 88.5% حيث تقدم 25923 طالبا نجح منهم 22946 طالبا.

Advertisements

وبلغت نسبة نجاح الطلاب الدولية 96.2% حيث نجح 125 طالبا من اجمالي 130 طالبا، كما بلغتنسبة نجاح الرياضية الإعدادية 75.6% وبالنسبة للمكفوفين 90% أم القسم المهنى فبلغت نسبة النجاح 85.5% وبلغت نسبة النجاح 100% لطلبة الصم وضعاف السمع .