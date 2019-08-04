شكرا لقرائتكم خبر عن للحجاج.. تعرف على خطوات استعادة حقيبتك حال تخلفها بالمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسبب عدم وصول الحقائب والأمتعة للمسافر على نفس الطائرة فى إزعاج شديد للراكب خاصة فى مواسم الأعياد والمناسبات الدينية والحج، لذلك نرصد أهم الخطوات التي يجب اتباعها واليكم أهم النقاط.

1- مراجعة مندوب خدمة الأمتعة فى صالة الوصول وقبل مغادرة المطار وتزويده بالمعلومات الضرورية لملء النموذج المعد لذلك مثل الأسماء المدونة على الأمتعة، وكذلك العنوان الدائم والعنوان المؤقت بمحطة الوصول وأرقام الهواتف.

2- تدوين الوصف الكامل للأمتعة من حيث اللون والشكل، ويمكن الاختيار من لوحة التعريف المتوفرة لدى مندوب خدمة الأمتعة، من تدوين ماركات الحقائب وغيره من المواصفات.

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3- التأكد من الحصول على رقم الملف، وكذلك أرقام هواتف قسم خدمة الأمتعة بالمطار والمستندات الضرورية للرجوع إليها عند وجود أى استفسار.

4- في حالة عدم العثور على الأمتعة المفقودة واضطرار الراكب للسفر إلى جهة أخرى، يمكنه مراجعة مندوب خدمة الأمتعة فى الجهة المقصودة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

5- يمكن للراكب الاطلاع أولاً بأول على الملف الخاص بأمتعته المفقودة عن طريق الإنترنت من خلال إدخال رقم الملف والاسم الفعلى المسجل بالملف بموجب المستندات المسلمة له من قبل موظفى خدمة الأمتعة لشركة الطيران، حتى يتسنى له فى حالة فقد الحقائب استرداد قيمة التأمين على الحقائب من الشركة.