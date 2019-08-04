فيديو.. تعرف على جهود الشرطة لحفظ الأمن قبل عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
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