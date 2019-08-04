شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم السعودية وأسرة ناصف ساويرس بعلاج البريطانيين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت شركة "بابلون" وهى شركة فى المملكة المتحدة تقدم تطبيقًا للرعاية الصحية يقوم على استخدام مزيج من الذكاء الاصطناعى والاستشارات المرئية والنصية مع الأطباء والمتخصصين، المزيد من التمويل مما يفسح لها المجال لتوسيع نطاق طموحها عالميا.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن الشركة التى طورت تطبيقا تستخدمه الخدمة الصحية الوطنية فى المملكة المتحدة - التى يتم تمويلها من قبل أموال دافعى الضرائب- تقترب من الحصول على 550 مليون إسترلينى من قبل مستثمرين من بينهم صندوق الاستثمار العام بالمملكة العربية السعودية.

وكشف موقع " algorithmxlab" أن الشركة استطاعت جمع 60 مليون دولار فى إبريل 2017 من "كينيفيك"، وهى أداة استثمار سويدية وأسرة الملياردير ناصف ساويرس، وهو ما ساعد الشركة على النمو بشكل كبير.

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وأوضحت صحيفة "التايمز" أن التمويل الذى حصلت عليه شركة "بابلون" يعد تمويلا ضخما بالنسبة لشركة ناشئة حيث أصبحت تقدر قيمة الشركة التى تتخذ من لندن مقرا لها بمبلغ مليارى دولار.

قالت "بابلون" إنها وافقت على ضخ مبلغ 450 مليون دولار من صندوق الاستثمار العام فى المملكة العربية السعودية وميونيخ رى وهى شركة أمريكية للرعاية الصحية واثنين من الداعمين الأوائل، كينيفيك وفوستوك نيو فنتشرز (التى تمتلك بالفعل حصة 10٪ فى "بابلون). وقالت الشركة إنها تتوقع تأمين الـ100 مليون دولار المتبقية "قريباً".

وأكدت "التايمز" أن عائلة ناصف ساويرس، الملياردير المصرى، كانت من أوائل الداعمين للشركة.

وقالت شركة "بابلون" إن رأس المال الجديد سيمكن الشركة من التوسع فى المزيد من الأسواق بما فى ذلك الولايات المتحدة وآسيا، كما سيعزز قدراتها فى مجال الذكاء الاصطناعى، التى تخدم 4.3 مليون مستخدم حول العالم.