شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: النزول بدرجة القبول في الثانوي العام إلى 214 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للناجحين بالشهادة الإعدادية إلى 214 درجة، بدلا من 220 درجة المقررة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وبعد دراسة متأنية من مديرية التربية والتعليم تحت إشراف محمد عطية، مدير المديرية، لإعداد الطلبة المقبولين للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول وحتى لا تؤثر على سير العملية التعليمية.

جاء ذلك عقب اعتماد اللواء خالد عبدالعال نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 88.5%، حيث تقدم 25923 طالبًا، نجح منهم 22946 طالبًا.

وبلغت نسبة نجاح الإعدادية الدولية 96.2%، حيث نجح 125 طالبًا من إجمالي 130، كما بلغت نسبة نجاح الرياضية الإعدادية 75.6%، وبالنسبة للمكفوفين 90%، أما القسم المهني فبلغت نسبة النجاح 85.5%، ونسبة نجاح 100% لطلبة الصم وضعاف السمع.