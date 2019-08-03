شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين حالة انضباط الطلاب.. «التعليم» توقّع بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء السبت، بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بمدارسها.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه سيجري تنفيذ بروتوكول التعاون بدءًا من العام الدراسي المقبل 2019/2020 في 27 مدرسة فنية صناعية بواقع مدرسة في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه سيتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة الدفاع الشعبي، وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب، وسيتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح التي هي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجهت الوزارة مديري المديريات إلى ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لذلك بالمدارس المختارة من أرض الطابور، وأعلام الجمهورية، ومكاتب إدارية، وحجرات للتدريب بها مساعدات ووسائل التدريب من شاشات العرض، وأجهزة الصوت، وأجهزة الكمبيوتر، كما تم التأكيد على تأمين إنشاءات المدرسة من أسوار وبوابات، إضافة إلى ذلك سوف يتم تطبيق نظام مصاحب لتحسين الانضباط العام بين طلاب الصف الثاني والصف الثاني بالمدارس المختارة.

وفيما يلي بيان بالمدارس الـ 27 المختارة:

1- مدرسة الشهيد أحمد أبوبكر المعدنية بمحافظة القاهرة

2- مدرسة طوسون الصناعية بنين بمحافظة الإسكندرية

3- مدرسة دمنهور الزخرفية بنين بمحافظة البحيرة

4- مدرسة بسيون الصناعية بنين بمحافظة الغربية

5- مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية بمحافظة كفر الشيخ

6- مدرسة قويسنا الصناعية بنين بمحافظة المنوفية

7- مدرسة بنها الميكانيكية بنين بمحافظة القليوبية

8- مدرسة عرفة عبدالمطلب الصناعية بمحافظة الدقهلية

9- مدرسة دمياط المعدنية بنين بمحافظة دمياط

10- مدرسة الزقازيق المعمارية بمحافظة الشرقية

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11- مدرسة بورسعيد الزخرفية بمحافظة بورسعيد

12- مدرسة المهندس إبراهيم أحمد عثمان الصناعية بمحافظة الإسماعيلية

13- مدرسة السويس الصناعية البحرية بنين بمحافظة السويس

14- مدرسة إمبابة الصناعية بمحافظة الجيزة

15- مدرسة طامية الصناعية بنين بمحافظة الفيوم

16- مدرسة الفشن الصناعية بنين بمحافظة بنى سويف

17- مدرسة المنيا المعمارية الزخرفية بنين بمحافظة المنيا

18- مدرسة مبروك الميكانيكية بنين بمحافظة أسيوط

19- مدرسة سوهاج الزخرف بمحافظة سوهاج

20- مدرسة قنا الميكانيكية بنين بمحافظة قنا

21- مدرسة الأقصر الميكانيكية بمحافظة الأقصر

22- مدرسة إدفو الصناعية بنين بمحافظة أسوان

23- مدرسة مطروح الزخرفية المعمارية بمحافظة مطروح

24- مدرسة الخارجة الصناعية بنين بمحافظة الوادي الجديد

25- مدرسة الغردقة الصناعية بنين بمحافظة البحر الأحمر

26- مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بمحافظة شمال سيناء

27- مدرسة رأس سدر الصناعية المشتركة بمحافظة جنوب سيناء