شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة الـ5 ساعات لوزير الإسكان في «اجتماعي السادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، مساء السبت، جولتهم التي استمرت ٥ ساعات، بتفقد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بحي الزيتون، بمدينة السادات.

وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ حي الزيتون بمدينة السادات، بمنطقة الـ70 ألف فدان التي تمت إزالة التعديات عليها، منذ نحو 4 سنوات، ليستفيد بهذه الأراضي من يستحقها، سواء في وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تم تنفيذها، أو المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي تم ويجري تنفيذها بتلك المنطقة.

Advertisements

وأشاد الوزير بمستوى التنفيذ، وأعمال تنسيق الموقع، مؤكدًا أن هناك شركة متخصصة في أعمال صيانة مشروعات الإسكان الاجتماعي، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى لهذا المشروع القومى الكبير، الذي تنفق فيه الدولة استثمارات كبيرة لتوفير سكن حضارى يليق بالمواطن المصرى.

وخلال تجول وزير الإسكان بموقع الوحدات، التقى ببعض المواطنين المقيمين بوحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لهم، وتقدموا بالشكر لوزير الإسكان، وجميع القائمين على هذا المشروع الضخم الذي وفر لهم «حياة كريمة».

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه في حى الزيتون تم الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية (٢٥٠ عمارة على مساحة 200 فدان) بمشروع الإسكان الاجتماعي، كاملة المرافق (مياه، وصرف، وطرق، وغاز)، بجانب الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وتشمل: وحدة صحية، ومدرسة للتعليم الأساسي، ومولاً تجاريا، وملعباً ثلاثياً، ومسجداً، موضحًا أن الحي يضم 6 مجاورات بها قطع أراضٍ بالإسكان الاجتماعي يتم طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.