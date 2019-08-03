شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية: توفير حياة كريمة عبر الصدقات يحتل مرتبة كبيرة عند الله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مساعدة الغير من أفضل أنواع الصدقات، سواء المشاركة في بناء أسقف للمنازل أو إدخال المياه والصرف الصحي للمنازل.
وأضاف «النجار»، خلال مداخلة هاتفية، أن «الحياة الكريمة هي فرض آلهي جعله من حقوق الإنسان وإذا ضاع هذا الحق فمعنى ذلك أن القادرين مقصرون في مساعدتهم لغير القادرين».
وكشف الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الصدقة لمساعدة الغير ترتقي إلى مرتبة الواجب على كل قادر، لأنه من فروض الكفايات.
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن توفير حياة كريمة من خلال الصدقة يحتل مرتبة ومثوبة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، وطالب الجميع بالمشاركة في تلك النوعية من الصدقة.
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