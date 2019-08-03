شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعى بجامعتى الإسكندرية وعين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم، السبت، أول ملتقى لحاضنة أعمال الذكاء الاصطناعي.

وذلك بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشيماء هلال مدير المشروع القومي للحاضنات التكنولوجية، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى النعناعي، المساعد بقسم هندسة الحاسب والنظم والباحث الرئيسي لمشروع إنشاء حاضنة الذكاء الاصطناعي بجامعة الاسكندرية، والدكتور محمد بلال، المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال، ونخبة من الخبراء والمعنيين والعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر.

وفي كلمته، أعلن الدكتور هشام جابر عن إنشاء اول حاضنة للذكاء الإصطناعي في جامعتي الاسكندرية وعين شمس لنشر الوعي بأهمية هذا المجال ودوره الحالي والمستقبلي ولاحتضان الشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال، مؤكدا أن ريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة يعد أحد أكبر دعائم مستقبل الاقتصاد في مصر والعالم، وتوجه بالشكر لكل الجهات المانحة والممولة لهذا المشروع الطموح والملهم، وأضاف جابر أن جامعة الإسكندرية تحرص على مواكبة كل ماهو حديث ومتطور لنشر ثقافة وريادة الأعمال وغرسها في الطلاب.

ومن هذا المنطلق بادرت الجامعة باستحداث مقرر دولي لريادة الأعمال كمتطلب تخرج لكافة طلاب الجامعة على اختلاف تخصصاتهم، بحيث لا يتخرج الطالب إلا بعد اجتيازه، فضلا عن أن الجامعة بادرت منذ ثلاث سنوات بإنشاء مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بغية نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم وتحفيز رواد الأعمال من الطلاب والخريجين، مشيرا إلى أن هذا النشاط امتد لإنشاء مركزين أخرين تخصصيين للتطوير الوظيفي بكليتي الهندسة والتجارة ويتم حاليا الإعداد لمركز ثالث بكلية التربية.

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وأشار انه تم الموافقة على بدء الدراسة بكلية الحاسبات وعلوم البيانات والتي تعد الاولى من نوعها في مصر والمنطقة، وأكد ان إنشاء تلك الكلية يأتي ترسيخا للرؤية الاستراتيجية للجامعة واستجابة للخطط التنموية القومية في مصر.

فيما أكد الدكتور مصطفى النعناعي، اننا بالفعل نستخدم الذكاء الاصطناعي بصفة يومية، وتعتبر Google now , siri , Cortana ماهي الا أمثلة واضحة للذكاء الاصطناعي المحيط بنا ، وأشار إلى أن الكمبيوتر في المستقبل القريب سيكون قادرا على التفكير دون ان يحتاج لمبرمج يقوده، وهذا الأمر يتطور بأسرع مما نتصور، واضاف النعناعي ان مجال الذكاء الاصطناعي يعد احد اهم المجالات في الحاضر والمستقبل وسيسهم في تطوير واستحداث تكنولوجيات ومنتجات عديدة، لافتا ان جامعة الإسكندرية لديها اقدم قسم لهندسة الحاسب على مستوى جمهورية مصر العربية ، واكد ان خريجوه يتقلدون أهم المناصب في الشركات العالمية.

وأكد النعناعي أن هؤلاء الخريجين سوف يكون لهم دور هام في اعمال تلك الحاضنة بجامعة الإسكندرية، عرفانا منهم بالجميل لجامعتهم التي تخرجوا فيها، وأعلن أن الحاضنة سوف تكون تحت مسمى ( Aim) Artificial Intellgence minds ، والتي سيتم تنفيذها في كلا من جامعة الاسكندرية وجامعة عين شمس بتمويل من مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

وتضمنت ورشة العمل كلمات من افضل خبراء ومتخصصي مجال الذكاء الاصطناعي "the future is AI" من مختلف الجهات والمؤسسات والشركات الناشئة والرائدة وذلك بهدف تطوير وتبادل الخبرات، كما تضمنت عرض قصص النجاح لطلاب جامعة الاسكندرية في عدة دول قاموا بتقديمها من خلال خدمة الفيديو كونفرانس.