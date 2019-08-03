الخليج 365: حياة كريمة.. المحافظات تلبى نداء السيسى لتنمية القرى الأكثر احتياجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. حياة كريمة.. المحافظات تلبى نداء السيسى لتنمية القرى الأكثر احتياجا.. المنيا: تطوير 44 قرية ضمن المبادرة بـ241 مليون جنيه.. من «التخطيط» لدعم 7 قطاعات بالقرى.. ومحافظ الشرقية يعلن تطوير ورفع كفاءة 9 قرى أكثر احتياجا وتوفير المرافق تسجيل 28.3 % من مواطنى بورسعيد بـ«التأمين الصحى» خلال شهر تسجيل 28.3 % من مواطنى بورسعيد بـ«التأمين الصحى» خلال شهر وزير المالية ورئيس «التأمين الصحى » الجديد: الرئيس يتابع تطبيق المنظومة الجديدة يوما بيوم Advertisements الحكومة تستعد لافتتاح «المتحف المصرى الكبير» ومشروعات ضخمة فى «الآثار» الحكومة تستعد لافتتاح «المتحف المصرى الكبير» ومشروعات ضخمة فى «الآثار» «التعليم » تستعد للعام الدراسى الجديد ب «قائمة تحذيرات » 71 شادرا بالمحافظات لطرح اللحوم وتوفير 2450 رأس «خراف حية » استعدادا للعيد 71 شادرا بالمحافظات لطرح اللحوم وتوفير 2450 رأس «خراف حية » استعدادا للعيد خالد صلاح يكرم خالد جلال و 25 ممثلا صاعدا من أبطال العرض «الخليج 365» فى شركة «أتوم ستروى» الروسية المسؤولة عن الإنشاءات الهندسية لمفاعل الضبعة «الخليج 365» فى شركة «أتوم ستروى» الروسية المسؤولة عن الإنشاءات الهندسية لمفاعل الضبعة شحن 16 طن أدوية ومستلزمات طبية لخدمة الحجاج المصريين

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