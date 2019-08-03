سر سيارة طبيب في حادث السطو المسلح على محطة وقود بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات جديدة في حادث السطو المسلح على محطة وقود بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، الأسبوع الماضي.

جهود البحث توصلت إلى أن الجناة استولوا على سيارة ملاكي ماركة "لانوس" ملك طبيب يعمل بمستشفى الهرم، مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة أبو النمرس، استخدموها في تنفيذ الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع سطو مسلح على إحدى محطات الوقود.

انتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث فرقة الهرم، والرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم إلى محل البلاغ، وتبين أن مسلحين نفذوا حادث السطو على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل.

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تتبع خط سير الجناة من خلال كاميرات المراقبة أشار إلى هروب السيارة عبر طريق المريوطية، ومنه إلى مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، شكل فريق بحث يترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي وبمشاركة فرقتي الغرب والجنوب؛ وأمكن تحديد هوية 6 متهمين.

مأموريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم تمكنت من ضبط المتهمين، أحدهم في مركز أبو النمرس، وآخر بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وتم إعادته وضبط الأسلحة المستخدمة.

المتهمون تقاسموا الأدوار ما بين 3 متهمين أساسيين مدججين بأسلحة نارية للسطو على المكتب الذي يحوي الخزينة والحصول على المال، والباقيين للمراقبة وتأمين عملية الهروب عبر طريق المريوطية.