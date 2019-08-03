مصادر: 6 متهمين نفذوا حادث السطو المسلح على محطة وقود بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قالت مصادر أمنية مسؤولة، إن 6 متهمين ثُبت تورطهم في حادث السطو المسلح على محطة وقود بمنطقة الهرم الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أنه تم ضبط أحد المتهمين في مركز أبو النمرس، وآخر بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن المتهمين تقاسموا الأدوار ما بين 3 متهمين أساسيين مدججين بأسلحة نارية للسطو على المكتب الذي يحوي الخزينة والحصول على المال، والباقيين للمراقبة وتأمين عملية الهروب عبر طريق المريوطية.

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تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع سطو مسلح على إحدى محطات الوقود.

انتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث فرقة الهرم، والرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم إلى محل البلاغ، وتبين أن مسلحين نفذوا حادث السطو على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل.

تتبع خط سير الجناة من خلال كاميرات المراقبة أشار إلى هروب السيارة عبر طريق المريوطية، ومنه إلى مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، شكل فريق بحث يترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي وبمشاركة فرقتي الغرب والجنوب؛ وأمكن التوصل إلى المتهمين وضبطهم.