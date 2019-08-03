القبض على المتهمين بالسطو على محطة وقود بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، إن قوات الشرطة نجحت في القبض على المتهمين بالسطو على محطة وقود "توتال" بمنطقة الهرم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مأموريات طاردت المتهمين في الأماكن التي يترددون عليها، وأمكن ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لافتا إلى إعادة المبلغ المالي المسروق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع سطو مسلح على إحدى محطات الوقود.

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انتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث فرقة الهرم، والرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم إلى محل البلاغ، وتبين أن مسلحين نفذوا حادث السطو على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل.

تتبع خط سير الجناة من خلال كاميرات المراقبة أشار إلى هروب السيارة عبر طريق المريوطية، ومنه إلى مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، شكل فريق بحث يترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي وبمشاركة فرقتي الغرب والجنوب؛ وأمكن التوصل إلى المتهمين وضبطهم.