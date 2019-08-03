ذبحاه بمنطقة مهجورة.. ضبط شقيقين قتلا سائقًا في النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من إلقاء القبض على شقيقين متورطين في قتل سائق "تاكسي" بمنطقة النهضة في السلام.
وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من أهالي بمنطقة النهضة، بالعثور على جثة سائق مذبوحًا في منطقة مهجورة، وبها طعنات سكين.
وتبين من تحريات المباحث، أن أخوين اقتادا السائق من وسط البلد إلى منطقة مهجورة بالنهضة، وسددا إليه طعنات سكين، أودت بحياته على الفور، وسرقا التاكسي، وفرا هاربين.
وكثفت قوات الأمن من جهودها، حتى تمكنت من ضبط المتهمين، بعد تتبع السيارة، والوصول إلى هويتهما.
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