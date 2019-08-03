معايير المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين لدعم التموين -(فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد نصار:
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة قبل نهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة.
وينشر الخليج 365 محددات ومعايير الحذف والاستبعاد التي تعتمد عليها الوزارة في المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات التموينية في الفيديوجرافيك التالي:
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