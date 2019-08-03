السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي توجه خلال الاتصال بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معرباً عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في جميع المجالات، خاصةً الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.

من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتنموي، لا سيما وأن بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في مصر، مشيداً في هذا الصدد بالإنجازات التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

وعلي الصعيد السياسي، أكد بوريس جونسون أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ودورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذا صون السلم والأمن في أفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، معرباً عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع الكبري G7 القادمة بفرنسا خلال الشهر الجاري.

وأوضح السفير بسام راضي أن الاتصال شهد التباحث حول سبل تعزيز وتطوير كافة جوانب العلاقات المصرية البريطانية، حيث تم التوافق حول العمل على دفع مسار العلاقات الثنائية المشتركة، وأن تعكس تلك العلاقات ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين.