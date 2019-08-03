السعودية: وصول 1.5 مليون حاج حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الجمعة بلغ (1.516.101) حاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وقال بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، السبت، إن المديرية العامة للجوازات أعلنت أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.412.894) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (86.359) حاجًا، وعبر البحر (16.848) حاجًا، وذلك بزيادة (123.369) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (9%) تقريبًا.

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