وزير الأوقاف يعتمد 17 مليون جنيه لعمارة المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
اعتمد وزير الأوقاف، صرف مبلغ 17 مليونًا وتسعمائة ألف جنيه لعمارة المساجد، من الموارد الذاتية للوزارة.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها بالمساجد، وفي إطار خطتها لعمارة المساجد على مستوى الجمهورية.
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