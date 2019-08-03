"التموين": تشغيل ألف منفذ ضمن مشروع "جمعيتي" نوفمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الموافقة على تشغيل ألف فرع ضمن مشروع "جمعيتي" في المرحلة الثالثة، من ضمن 6500 تقدموا بطلبات للتشغيل وتم إجراء المعاينه لها.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة اليوم السبت، أن الشركات المنفذه للمشروع حددت احتياجاتها للمرحلة الثالثة بـ1500 منفذ، مضيفًا أن الشركات ستقوم باستكمال الإجراءات مع المقبولين وعمل المعاينات النهائية خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2019، بحيث تدخل هذه المنافذ الخدمة خلال شهر نوفمبر المقبل.

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وأشار إلى أنه تم تشغيل 1000 منفذ لمشروع جمعيتي بالمرحلة الثانية، بالإضافة إلى الانتهاء من تشغيل 3120 منفذًا في المرحلة الأولى.

وأكد الوزير، أنه لا استثناء في المرحلة الثالثة من المشروع، سواء في مساحة المنفذ أو المسافه بينه وبين أقرب فرع أو بدال تمويني، وأنه حدد الاستثناءات بشرط المناطق الأكثر احتياجًا للمنافذ.

وتابع :"هناك احتياج لـ500 فرع آخر لمشروع جمعيتي سيتم إعادة المعاينة للمتظلمين من استبعادهم، ولن يتم النظر في أي طلب تم التقدم به لإنشاء منفذ جمعيتي بعد 23 يوليو الماضي".