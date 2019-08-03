برلماني يطالب برفع الوعي السياحي عبر "التعليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزارة التربية والتعليم، بضرورة العمل على نشر أخلاقيات السياحة لرفع الوعي السياحي لدى الأجيال القادمة، وتعريفهم بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي.

وقال "المسعود" في بيان اليوم، إن دعم منظومة للسياحة في التعليم، سوف يخلق الرغبة لدى الطلبة للالتحاق بالعمل في السياحة بعد تخرجهم، وسيكون له أكبر الأثر في تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذا القطاع الهام.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن غرس مفهوم السياحة كصادرة خدمية ودورها في خدمة المجتمع سيعمل على زيادة الدخل القومي خاصة وأن السياحة تمثل 30% من الصادرات الخدمية على مستوى العالم.