أخبار مصر | عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه خلال الاتصال بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.

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وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، مشيداً بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال التنمية الاقتصادية.

وأكد بوريس جونسون أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وعبر "جونسون" عن تطلعه للقاء الرئيس علي هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبعة الكبري G7 القادمة بفرنسا الشهر الجاري.