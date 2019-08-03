أخبار مصر | 25% تخفيضات.. طرح كافة أنواع اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25% تخفيضات.. طرح كافة أنواع اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطرح وزارة الزراعة، كافة أنواع اللحوم (بلدي وسوداني مجمد)، والبط والدجاج والكبدة والحمام والسمان وأيضا الأسماك والرنجة والسلع الغذائية والسلع الأساسية، بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة لها.

وصرح المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية، بأن نسبة التخفيض تتراوح ما بين 20% إلى 25% ولدى الإدارة 26 منفذا ثابتا بالجيزة والقاهرة وجنوب سيناء وخمسة منافذ متحركة تجوب كل المحافظات، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

وأضاف أن السلع تشمل لحوم سوداني واللحم المفروم والكبدة السوادني، وفيليه الدجاج، والدجاج والجبن ولبن جاموسي، وزيت الزيتون بكر، والسكر، والمكرونة، والأرز، والصلصة، والزيت، ولحوم كندوز، ولحوم ضاني، وكبده كندوز، والرنجة، والأسماك، والسمن البلدي، وعسل النحل والمربات.