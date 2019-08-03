أخبار مصر | الآثار تعلن الانتهاء من أعمال فك جدران مقبرة "توتو" بسوهاج لنقلها لمتحف العاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار تعلن الانتهاء من أعمال فك جدران مقبرة "توتو" بسوهاج لنقلها لمتحف العاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار منذ قليل عن انتهاء مرممو المجلس الأعلى للآثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية والتي وافقت على نقلها.

وتم إضافة جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.

والجدير بالذكر أنن تم العثور علي مكان هذه المقبرة و مدخلها عام ٢٠١٨ أثناء عملية القبض على أحد العصابات أثناء محاولتها الحفر خلسة فى المنطقة الواقعة خارج التل الآثرى بمنطقة الديابات والذي لا يتبع المجلس الأعلى للآثار.

وفور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع وبدأت أعمال التنقيب الآثري والعلمي عن طريق بعثة أثرية مصرية برئاسة أمين المجلس الأعلى للآثار، أسفرت أعمال الحفائر العثور علي باقي اجزاء المقبرة بداخلها بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات.