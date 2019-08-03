أخبار مصر | "الآثار": صور تمثال رمسيس المنتشرة قديمة وتم تعديل الترميم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار": صور تمثال رمسيس المنتشرة قديمة وتم تعديل الترميم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحمد العربي مدير عام معبد الأقصر، أن الصور المنتشرة لتمثال الملك رمسيس الثاني أمام واجهة المعبد هي صور قديمة، وترجع لما قبل عملية تعديل ترميم التمثال.

وحصلت الخليج 365 على عدد من الصور التي تم التقاطها صباح اليوم للتمثال أمام واجهة المعبد.

وأكد العربي في تصريحات خاصة للفجر، أن التمثال من التماثيل المعاد استخدامها، وبه عيوب من الأصل "أي منذ عصر قدماء المصريين"، وقد كشفت البعثة العاملة في ترميم التمثال عن خرطوش في كتفه، أُعيد استخدامه باسم رمسيس الثاني، وهو ما يثبت أن التمثال معاد استخدامه، وهو في المعتاد لا يكون بنفس إتقان التماثيل التي صنعت للملك، وخصيصا الملك رمسيس.

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يُذكر أن الدكتور راي جونسون وهو أحد المشاركين في عملية ترميم التمثال، قال إنه لسبب ما تم تغيير خطة واجهة المعبد، ربما لإتمام العمل فى المهلة الزمنية التى طلبها الملك "رمسيس"، فتم جلب تمثالين سابقين من الجرانيت الأحمر وتم نقش اسم الملك عليهما، أحدهما التمثال الحالي والذي يعود لعهد "حور محب"، وتم إعادة نحت الوجه.

جاء ذلك ردًا على ما قام به عدد من المهتمين بالشأن الأثري من إعادة نقد التمثال ونشر صور له أمام واجهة معبد الأقصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، ولا تزال تظهر بها عيوب في عملية الترميم، وهي الصور التي وصفها مدير المعبد بالقديمة والتي تعود لما قبل عملية إعادة الترميم.

وتنشر الخليج 365 الصور الجديدة التي حصلت عليها لتمثال الملك رمسيس أمام واجهة معبد الأقصر والملتقطة صباح اليوم، والتي وصفها مدير المعبد بأنها أحدث صور بعد انتهاء تعديل الترميم على التمثال، وتعتبر تسجيلًا للتمثال على وضعه النهائي، أمام واجهة المعبد.