أخبار مصر | حمداوي بكري عميدا لكلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة

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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور حمداوي حمدان بكري، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة، عميدا للكلية.

تدرج عميد كلية الزراعة الجديد في التعليم الأزهري، حتى تخرج من كلية الزراعة بالقاهرة عام 1995، بتفوق بتقدير عام "جيد جدا"، ثم حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من الكلية عام 2000م بعنوان "دراسة اقتصادية للمشكلات الإنتاجية والتسويقية لمحصول قصب السكر في محافظة سوهاج"، ودرجة العالمية دكتوراة الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2005م. بعنوان "اقتصاديات استهلاك اللحوم المصنعة في محافظة القاهرة".

عين حمداوي معيدا بالكلية بقسم الاقتصاد الزراعي عام 1996، ثم رقي إلى مدرس مساعد عام 2000، وعين مدرسا في عام 2005، ثم أستاذ مساعد عام 2011، حتى حصل على درجة الأستاذية عام 2016، وهي أعلى درجة علمية في السلك الأكاديمي.

شارك حمداوي في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية والأنشطة الثقافية والعلمية، داخل مصر وخارجها، ونشر الكثير من البحوث التي تناقش وتعالج قضايا الاقتصاد الزراعي والتنمية، وله عدد من الكتب المنشورة، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، داخل جامعة الأزهر وخارجها، ويعد من الكفاءات الأزهرية المتميزة علميا وإداريًا.