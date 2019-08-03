مصر | أمن الجيزة يكشف ملابسات السطو المسلح على محطة بنزين في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف ملابسات السطو المسلح على محطة بنزين في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات السطو المسلح على محطة بنزين توتال بمنطقة كفر الجبل، والقبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قام مجهولون بالسطو المسلح على محطة بنزين توتال، بمنطقة كفر الجبل، بنطاق قسم شرطة الهرم وسرقة 350 ألف جنيه، وفروا هاربين إلى طريق المريوطية، نطاق مركز شرطة أبو النمرس.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، مفاده بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محطة بنزين توتال وسرقة مبلغ 350 ألف جنيه، وفروا هاربين.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وبفحص كاميرات المراقبة تبين هروب المتهمين إلى طريق المريوطية، بنطاق مركز شرطة أبو النمرس.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، وبتتبع خط سير هروب المتهمين توصل العقيد أحمد نجم لهوية المتهمين بارتكاب الواقعة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض عليهم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.