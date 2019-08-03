شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل إطلاق مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير مبادرة «حياة كريمة»، إن معايير اختيار الأسر الأكثر فقرا في المبادرة اعتمدت على إحصاءات ودراسات دقيقة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تتعلق ببيانات التعداد العام لسكان مصر، وما ترتب على التعداد من تسجيل مؤشرات وظواهر اجتماعية واقتصادية.
وأضاف هاشم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تمت دراسة ما يسمى بالدخل والإنفاق، التي مكنت القائمين على المبادرة من إعداد ما يسمى بخريطة الفقر في مصر، والتي تحدد النطاق الجغرافي للمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا في القطاع الحضري والريفي، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد حلت على رأس قائمة المحافظات الأكثر فقرًا.
وأوضح أن مبادرة «حياة كريمة» أطلقها الرئيس في يناير الماضي، وتكاتفت جهود أجهزة الدولة والوزارات ومنظمات المجتمع المدني بعدها لتحديد المناطق الأكثر فقرا والأسر الأولى بالرعاية، ثم تحديد الخدمات المطلوب تقديمها لهذه القرى لتحسين مستوى المعيشة وإتاحة الظروف التي تمكنهم من العيش حياة كريمة.
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