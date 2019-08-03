شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: لا صحة لنقل سوق الجملة للخضراوات من مقره بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد محافظ الجيزة، أحمد راشد، أنه لا نية على الإطلاق لنقل المقر الحالي لسوق الجملة للخضراوات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر، وأن الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين عدد من التجار داخل السوق، في هذا الشأن، غير صحيحة على الإطلاق.
وقال المحافظ، في تصريح اليوم السبت، عقب اجتماعه بمسؤولي الجهاز التنفيذي لسوق الجملة، إنه تم الاطلاع على ما تم إنجازه من إجراءات خلال الشهر الماضي والخاصة بإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار الخضراوات والفاكهة، في ظل تحريك أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها المباشر على الأسعار داخل وخارج السوق.
وأضاف أن الأسعار داخل السوق لم تتأثر بأي زيادات في أسعار المنتجات البترولية، وذلك في ظل توافر كل الخضراوات والفاكهة داخل السوق بأسعارها العادية.
ولفت راشد إلى أنه تم الاتفاق مسبقا مع تجار سوق الجملة على إصدار قائمة بالأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة المتداولة بالسوق بشكل أسبوعي؛ للتسهيل على المواطنين في التعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة.
يذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليا بإجراء أعمال تطوير وسائل الأمان داخل السوق وبوابات العبور للتسهيل على المواطنين والتجار أثناء الدخول والخروج من السوق، كما يتم دوريا رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة داخل السوق.
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