المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي يكرم رئيس جامعة عين شمس السابق بحضور المتينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة، بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الجديد، ونواب رئيس الجامعة والعمداء والأساتذة والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى السابقة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وقدم الدكتور عبدالوهاب عزت هدية تذكارية إلى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الجديد وتسليمه قيادة الجامعة، وسط تصفيق الحضور.

وقال نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي إن الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق عمل بكل جهد وإخلاص وأمانة أمام الله والناس.

وأضاف الأنبا إرميا أن الدكتور عبدالوهاب عزت من الشخصيات الوطنية التى لا يمكن الاستغناء عنه في خدمة التعليم العالي والبحوث لخدمة بلادنا مصر، وأن جامعة عين شمس شهدت تطورات عديدة في مختلف الكليات والمستشفيات التابعة لها خلال فترة رئاسته للجامعة.

وأكد رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي تهنئته للدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الجديد، لافتا إلى أنه من الشخصيات الكبيرة في عالم الطب وقدم خدمات كبيرة في البحوث الطبية خلال الفترة الماضية، متمنيا له التوفيق في مسئوليته الجديدة.

من جانبه، قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الجديد أن الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة السابق أستاذ كبير وإنسان رائع، وهو شخص مخلص في عمله والجميع يحمل له المشاعر الطيبة وهو قدوة في كل شىء، وأنه سيحاول أن يمشى على نهجه ويكمل الطريق لما فيه مصلحة الجامعة والطلاب.

وتابع قائلا، إن الدكتور عبدالوهاب عزت قيمة كبيرة وسيتم الاستفادة من خبراته، مقدما الشكر لنيافة الأنبا إرميا على التكريم المقدم للدكتور عبدالوهاب عزت وأن جامعة عين شمس مستمرة في التعاون مع المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي في مختلف المجالات.

بدوره، قال الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، إن فلسفة النجاح في جامعة عين شمس قائمة على روح الفريق الواحد والعمل الجماعى بين جميع الأطراف.

وتمنى الدكتور عبدالوهاب عزت لرئيس الجامعة الجديد الدكتور محمود المتينى التوفيق في مهمته الجديدة، كما تمنى النجاح لجميع نواب رئيس الجامعة والعمداء والأساتذة والعاملين.

وأضاف أنه كان يدرك جيدا اللحظة التى سيخرج منها من الجامعة، وأنه طوال هذه المدة شاهد العديد من الأحداث الوطنية، وأنه كان حريصا أن يقدم كل ما لديه لخدمة الوطن والطلاب والجامعة.

وفي ختام الاحتفالية قدم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي درع المركز وهدية تذكارية للدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، وتم التقاط الصور التذكارية للحضور .



ابتسامة-الدكتور-عبد-الوهاب-عزت



اثناء-القاء-كلمته-بعد-التكريم



اصدقاء-الدكتور



اصدقاء-الدكتور-عبد-الوهاب-عزت



اصدقاء-وزملاء-الدكتور-عبد-الوهاب-عزت



الادقاء-المقربين-للدكتور-عبد-الوهاب-عزت



الاستماع-لكلمات-الدكتور-عبد-الوهاب-عزت

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الانبا-ارميا-رئيس-المركز-الثقافى-القبطى



الاهل-والاصدقاء-يلتقطون-الصور-الزكارية-وفرحة-التكريم



الحضور-مع-الدكتور-عبد-الوهاب-عزت



الدكتور-عبد-الوهاب-عزت-وحرمه



الدكتور-عبد-الوهاب-عزت-يتوسط-الدكتور-محمود-المتينى-والانبا-الرميا



الدكتور-عبد-الوهاب-والدكتور-المتينى



الدكتور-محمود-المتينى-رئيس-جامعة-عين-شمس-الجديد



تكريم-المركز-الثقافى-للدكتور-عبد-الوهاب-عزت



تكريم-المركز-للدكتور-المتينى



جانب-من-التكريم



جانب-من-الحضور



زملاء-الدكتور-عبد-الوهاب-عزت



زملاء-الدكتور-عبد-الوهاب-عزت-بالجامعة



صورة-تذكارية-بعد-استلام-الدروع



صورة-مرسومة-بالزيت-هدية-من-الانبا-ارميا-للدكتور-عبد-الوهاب-عزت



عميد-كلية-الزراعة



فرحة-التكريم



مع-الانبا-ارميا-واصدقاء-الدكتور-عبد-الوهاب-عزت



هدية-الانبا-ارميا