شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 30 عملية جراحية بالمجان فى قافلة جراحية بمستشفى أبو النمرس بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت مديرية الصحة بالجيزة، قافلة جراحية بمستشفى أبو النمرس المركزى، وتم من خلالها إجراء 30 عملية "17 حالة أنف وأذن و13 جراحة عامة". وقالت الدكتورة هناء سرور، وكيل صحة الجيزة، أن ذلك يأتى فى إطار استمرار لحملة قوافل العمليات الجراحية للقضاء على قوائم الانتظار فى الجيزة، مبادرة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم تلك القوافل بشكل دورى. وشارك فى القافلة الدكتور أحمد محروس مدير الطب العلاجى بالجيزة، والدكتور محمد شقوير مدير إدارة الطوارئ، والدكتورة شيماء سيد طبيبة بإدارة الطوارئ بالمستشفى. Advertisements وفى سياق آخر، أعلنت مديرية صحة الجيزة أن أهالي الخير من قضاة مجلس الدولة تبرعوا بثلاثة حضانات لمستشفى أوسيم المركزى، ليزداد عدد الحضانات من 12 حضانة لـ15 حضانة.

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