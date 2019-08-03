شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تشكّك في روايات انتشار «الطريشة» بالتجمع: موجودة فقط على وسائل التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع الأجناس في وزارة البيئة، على انتشار بعض الصور لطريشة ميتة في سيارة أحد الأشخاص، دون تحديد مكان تواجدها من تلك الصور نهائيًا.

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وقال "حمادة"، خلال مداخلة هاتفية، أن الوزارة تمتلك فريقًا مدربًا ومتخصصًا للتعامل مع مثل هذه المواقف، مثل ظهور الزواحف الضارة التي تشكل خطورة على المواطنين بالتجمعات السكنية.

وأضاف الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع الأجناس في وزارة البيئة، أن مسألة ظهور الطريشة كما يشاع في التجمع الخامس، هي موجودة فقط على وسائل التواصل الاجتماعي وغير موجودة على أرض الواقع.

وكشف مدير عام تنوع الأنواع الأجناس في وزارة البيئة، أن أي مواطن يعثر على أي زواحف ضارة يتصل برقم شكاوى مجلس الوزراء ويتم التعامل بشكل سريع وإبلاغ وزارة البيئة للتعامل.