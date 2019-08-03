شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة يكشف حقيقة انتشار القرود في شوارع أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم إرسال شكاوى من مواطنين من أسوان بوجود عدد من النسانيس في الشوارع بلغ عددها ثلاثة.

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وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية، أنه لم يجري تحديد مصدر النسانيس التي ظهرت في أسوان حتى الآن، لاسيما أنه لا توجد أي تراخيص ممنوحة لأشخاص في المنطقة التي ظهروا بها.

وذكر الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية، وجهاز شؤون البيئة من أجل سرعة اصطياد تلك النسانيس لمصادرتها وإرسالها إلى حديقة الحيوانات.

وطالب المتحدث باسم وزارة الزراعة، المواطنين في المنطقة التي ظهرت بها النسانيس في أسوان، بإخطار المسؤولين حتى يتم العثور عليها، موضحًا أن النسانيس غير مضرة بالإنسان ولا تشكل عليه أي خطورة.