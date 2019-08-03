شكرا لقرائتكم خبر عن 95 % نسبة النجاح في «ملاحق الإعدادية» و100% لـ«الصم» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح نحو 95%، كما اعتمد نتيجة الدور الثانى لإعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة 97.5%.

وأوضح الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثانى بلغ عددهم 28 ألفًا و292 طالبًا وطالبة، وحضر الامتحانات منهم 26 ألفًا و71 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 24 ألفًا و652 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 94.6%.

وأضاف «سعد» أنه بإضافة نتيجة كل من الدور الأول والدور الثانى، يبلغ عدد الناجحين 87 ألفًا و245 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 98.4% مقابل 96.1%، فى العام الماضى، كما تصل النسبة النهائية للنجاح في الإعدادية المهنية بالدور الأول والثانى 98.1%، وإعدادية الصم وضعاف السمع 100%.